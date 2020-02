Scelta innovativa nel mondo del calcio: ecco l’ultima decisione [DETTAGLI]

Una scelta del tutto nuova, per certi versi rivoluzionaria. E’ quella messa in atto dalla selezione calcistica femminile del Chelsea. La novità? Adattare gli allenamenti ai cicli mestruali delle giocatrici. Una decisione che non potrà che portare giovamento alle atlete, che possono regolare la loro tenuta fisica anche in base a questo.

L’idea nasce proprio dalle valutazione dell’allenatrice della squadra londinese, Emma Hayes. “Avevamo un sacco di giocatrici con il ciclo o vicine al ciclo. Ricordo di aver pensato che erano tutte reattive con un secondo di troppo di ritardo”, aveva detto la Hayes guardando la sua squadra perdere la finale di FA Cup 2016 con l’Arsenal. Da qui l’intenzione di disegnare allenamenti individuali specifici in base al ciclo delle calciatrici, intervenendo anche sull’alimentazione. Un passo ulteriore in un momento storico in cui il calcio femminile ha iniziato ad avere un risalto decisamente importante.