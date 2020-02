“Sei un piangina”, scoppia la rissa tra un ex Serie A ed un avversario [NOMI e VIDEO]

Non sono mancati i momenti di tensione nelle ultime ore nel mondo del calcio, in particolar modo si è verificato un episodio che ha scatenato il caos. L’ex Inter Schelotto (attualmente calciatore del Brighton) è stato ammonito a metà del primo tempo in seguito ad una lite con un avversario Wilfried Zaha durante il match contro il Crystal Palace. Tutto è nato da un presunto sputo dell’ivoriano verso la panchina della squadra di casa, poi la situazione è degenerata con l’intervento proprio di Schelotto che ha colpito il rivale. L’episodio ha scatenato il caos e la situazione si è surriscaldata tra spinte ed offese. Necessario l’intervento dell’arbitro: cartellino giallo per Schelotto e semplice avvertimento per Zaha. Infine il calciatore argentino naturalizzato italiano ha deriso Zaha con il gesto delle lacrime.

Lmaoo this Zaha-Schelotto fight is amazing pic.twitter.com/B7e8usRupU — ÿ⚡️ (@DripzawaV4) February 29, 2020

