Serie C, atto vandalico nella notte a Catania: facinorosi si introducono nel pullman del Monopoli

Un post su Facebook per informare e denunciare l’episodio di cui è stato vittima. Il Monopoli, attraverso una breve nota, ha comunicato che il pullman della squadra (che tra qualche ora sarà di scena a Catania per il consueto match di Serie C) è stato reso oggetto di atti vandalici ed intimidatori da parte di alcuni facinorosi.

“ATTO VANDALICO NELLA NOTTE – si legge – La S.S. Monopoli 1966 informa che nella notte, nella città di Catania, il nostro pullman è stato vittima di atti vandalici ed intimidatori da parte di facinorosi, che si sono introdotti all’interno del mezzo recando numerosi danni. La Società ha già denunciato l’episodio alle autorità competenti per far luce su quanto accaduto”.