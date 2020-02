Spal-Juventus 1-2, le pagelle di CalcioWeb – Cristiano Ronaldo segna sempre, Cuadrado in grande spolvero

Spal-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – La Juventus vince in trasferta 1-2 sul campo della Spal. I bianconeri vanno momentaneamente a +4 sulla Lazio. Bella partenza di entrambe le squadre. La Spal ci prova subito con Strefezza, la Juventus risponde con Cristiano Ronaldo, ma il gol del portoghese viene annullato per fuorigioco. Buona occasione per Castro poco prima del 10°, poi è Cuadrado ad avere sui piedi il pallone del vantaggio ma il colombiano calcia addosso a Zukanovic. La squadra di Di Biagio prova a mettere ancora in difficoltà quella di Sarri con Strefezza, ma dopo 25 minuti la Juventus prende il controllo delle operazioni. Dybala flirta con il gol al 37′, clamoroso palo interno dell’argentino. Ronaldo trova l’undicesimo gol consecutivo tre minuti più tardi: bella azione orchestrata da Ramsey, palla per Cuadrado che imbecca il portoghese, che non sbaglia.

Nella ripresa la Spal cala d’intensità e la Juventus trova il raddoppio con Aaron Ramsey: bella verticalizzazione di Dybala e tocco sotto splendido del gallese. La Juventus si distrae e la squadra ferrarese ne approfitta per tornare in partita. Missiroli anticipa Rugani in area e il difensore bianconero lo sgambetta. L’audio tra arbitro e sala VAR non funziona e nemmeno il monitor fornisce le immagini. Allora è Di Bello a rivedere il contatto direttamente dalla postazione VAR e La Penna, arbitro di campo, si fida del collega. Rigore sacrosanto dalle immagini. Petagna spiazza Szczesny e fa 1-2. Ronaldo si divora il terzo gol all’80’. Poi ancora lo scatenato CR7 coglie la traversa su calcio di punizione.

Spal-Juventus, le pagelle di CalcioWeb

SPAL (4-3-3): Berisha 6; Cionek 6, Zukanovic 5, Bonifazi 5.5, Reca 6; Missiroli 6 (80′ Tunjov sv), Valdifiori 5, Castro 5 (60′ Fares 5.5); Strefezza 6.5, Petagna 6.5, Valoti 5.5 (89′ Di Francesco sv).



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Danilo 6, Chiellini 6 (54′ de Ligt 6), Rugani 5.5, Alex Sandro 6; Ramsey 6.5 (73′ Rabiot 6), Bentancur 6.5, Matuidi 6 (79′ Bernardeschi sv); Cuadrado 6.5, Dybala 7, Ronaldo 7.5.