Tensione nello spogliatoio della Roma: dirigente furibondo per la debacle con il Sassuolo

Non è un momento positivo in casa Roma, la stagione della squadra giallorossa è stata fino al momento altalenante, le qualità non mancano ma alcuni passi falsi hanno condizionato il percorso degli uomini di Fonseca. Prestazione veramente negativa contro il Sassuolo, il primo tempo è stato da dimenticare, la reazione nella ripresa non è servita per conquistare un risultato positivo. Le prossime partite saranno fondamentali per provare la rincorsa Champions League, obiettivo indispensabile per programmare la prossima stagione. Nel frattempo emerge un retroscena clamoroso e riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, secondo le ultime indiscrezioni nell’intervallo Petrachi è sceso negli spogliatoi ed era letteralmente furibondo con la squadra. E’ stato durissimo ed i toni sono stati alti, la squadra è tornata in campo con un altro atteggiamento che però non è servito ad evitare il ko.