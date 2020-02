Torino, Longo punzecchia Mazzarri: “ho trovato due problemi nella squadra…”

Frasi destinate a far rumore. L’allenatore del Torino Moreno Longo punzecchia Walter Mazzarri, nel mirino la condizione fisica della squadra, ma anche l’aspetto tattico. E’ uno dei momenti più difficili per il club granata, la classifica fa paura ed anche la permanenza nel massimo campionato non è di certo scontata. E’ necessario un cambio di passo a partire dalle prossime partite per evitare spiacevoli sorprese. Nel frattempo il nuovo allenatore fa discutere dopo alcune dichiarazioni, sui social non sono mancate le reazioni. Ecco le frasi finite sul banco degli imputati: “Dobbiamo migliorare nella fase di costruzione del gioco, prima la squadra giocava in un altro modo, più sull’avversario”. Una nuova frecciata che si aggiunge a quella di qualche giorno fa dove veniva evidenziato il problema della condizione fisica.