Torino-Sampdoria 1-3, niente proprietà commutativa: cambiando allenatore il risultato è lo stesso, le pagelle di CalcioWeb

Torino-Sampdoria – Cambiando allenatore il risultato rimane lo stesso. Non riesce ad uscire dal tunnel il Torino che crolla contro la Sampdoria in un quarto d’ora. I liguri fanno un grande passo in avanti verso la salvezza grazie al 3-1 conquistato all'”Olimpico Grande Torino”. Primo tempo molto brutto. Poche occasioni da entrambe le parti e parecchi errori di misura e di concetto. Una fotografia perfetta del momento del Torino, ci si aspettava di più dalla Sampdoria, capace di un’ottima reazione contro il Napoli nella scorsa giornata. Nella ripresa la partita non migliora granché sotto il profilo dello spettacolo ma il Torino trova il vantaggio. Verdi si sblocca con la prima rete in campionato con un tocco di giustezza. La Sampdoria non ci sta e reagisce. Gaston Ramirez disegna una perla su calcio di punizione per l’1-1 e accende la luce su una partita spenta. La squadra di Ranieri la ribalta e la vince in pochi minuti. Ancora Ramirez per il raddoppio, Quagliarella cala il tris su calcio di rigore (con annessa espulsione di Izzo per fallo da ultimo uomo).

Torino-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb

TORINO (3-4-3): Sirigu 6; Izzo 4.5, N’Koulou 5, Lyanco 5; De Silvestri 5, Lukic 5.5, Rincon 5, Ola Aina 5 (75′ Ansaldi 6); Verdi 6.5 (82′ Meité sv), Belotti 5.5, Berenguer 6.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 6; Bereszynski 6, Tonelli 6.5, Colley 6.5, Murru 5.5; Thorsby 6 (68′ Jankto 6), Ekdal 6, Linetty 6; Ramirez 8.5 (86′ Bertolacci sv); Gabbiadini 6.5, Quagliarella 7 (90′ La Gumina sv).