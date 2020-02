Varriale risponde a Sarri: “Lo stimo, ma questa volta mi ha proprio deluso…”

Ha fatto molto discutere, nella giornata di ieri, il calcio di rigore assegnato alla Spal durante la partita contro la Juve. Il Var non funzionava, l’arbitro ha preso la decisione senza visionare e ‘fidandosi’ dei consigli di chi stava in sala Var Questo non è andato giù al tecnico bianconero Maurizio Sarri, che nel post partita ha commentato: “Abbiamo preso gol dal VAR quando non funzionava, se fosse successo a parti invertite sarebbe venuto giù il mondo. La Penna mi ha spiegato che se non funziona il monitor, chi è al VAR dà un’indicazione. Non vedo perché l’arbitro stia in campo allora, ma è una mia opinione”.

A queste affermazioni ha risposto il giornalista Enrico Varriale, che ha espresso il suo pensiero tramite un tweet sul suo profilo ufficiale: “Il rigore subito è una grande ingiustizia, dichiara Sarri. Stimo Maurizio,una delle persone più vere nel mondo del calcio ma stavolta mi ha proprio deluso. A parte il regolamento,vorrei chiedergli: ma se il rigore, solare, non fosse stato assegnato sarebbe stato un atto di giustizia?”