Verona-Juventus 2-1, Borini e Pazzini fanno lo sgambetto alla Vecchia Signora. Le pagelle di CalcioWeb

Verona-Juventus – La Juventus crolla a Verona. La squadra di Juric tira fuori un’altra super prestazione e batte 2-1 in rimonta i bianconeri. Ottima partenza del Verona. Gli scaligeri impensieriscono Szczesny con Pessina e Borini. Alla prima sortita offensiva la Juventus va ad un passo dal vantaggio: Douglas Costa colpisce la traversa con un sinistro da fuori area. Ma la squadra di Juric è in palla e trova il gol: punizione di Veloso e colpo di testa vincente di Kumbulla. Il difensore è, però, partito qualche centimetro oltre la linea difensiva e il Var annulla per fuorigioco. La partita resta intensa e bella. Cristiano Ronaldo imita Douglas Costa e colpisce il palo. Il portoghese ha altre due occasioni negli ultimi minuti del primo tempo ma non trova la porta per poco.

Nella ripresa i ritmi restano altissimi, soprattutto per merito del Verona che corre e pressa in maniera indemoniata. La Juventus prova ad agire di rimessa. Occasioni interessanti per Pessina e Borini, respinte bene dalla difesa bianconera e da Szczesny. La Juventus si fa vedere poco ma è letale: Cristiano Ronaldo si inventa il gol del vantaggio con una ripartenza micidiale e termina con un destro all’angolino dopo aver vinto il duello con Rrahmani. Il Verona, però, non molla mai. Qualche errore di troppo della Juve e Borini trova il pareggio. Poi a 5 dalla fine arriva la svolta. Il Var richiama Massa al monitor per un tocco di mano di Bonucci sul colpo di testa di Kumbulla. Tocco dimostrato dalle immagini e calcio di rigore per i padroni di casa. Pazzini è perfetto dagli 11 metri e manda in estasi il popolo veronese.

Verona-Juventus, le pagelle di CalcioWeb

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 6.5, Kumbulla 7, Gunter 6.5; Faraoni 6.5, Amrabat 7, Miguel Veloso 6.5 (58′ Verre 6), Lazovic 6.5 (79′ Dimarco 6); Pessina 6.5, Zaccagni 6.5 (70′ Pazzini 7.5); Borini 8.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 5, Bonucci 5.5, de Ligt 6, Alex Sandro 5.5; Bentancur 6.5 (82′ De Sciglio sv), Pjanic 5.5, Rabiot 6; Douglas Costa 6.5 (72′ Ramsey 5.5), Higuain 5 (59′ Dybala 6), Ronaldo 7.5.