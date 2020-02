Violenza contro gli arbitri, aggredita una 16enne [DETTAGLI]

Ancora un episodio di violenza contro gli arbitri. E’ successo a Meda, in Brianza, dove una ragazzina di 16 anni chiamata a dirigere la gara fra il Real Meda e la Rivazzanese nel campionato regionale Under 15 femminile è stata aggredita, fisicamente e verbalmente, da un allenatore e da un tifoso. Secondo quanto racconta oggi “Il Giorno”, la giovane direttrice di gara – vittima di un’aggressione anche quattro mesi fa – si è vista mettere le mani addosso dal tecnico della squadra ospite prima che un altro uomo, non ancora identificato, scavalcasse la recinzione per cercare di raggiungerla.