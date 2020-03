Barcellona, l’annuncio di Messi: “Ci decurteremo lo stipendio del 70%”

“Si è scritto molto riguardo alla prima squadra del Barça e agli stipendi dei giocatori durante l’emergenza coronavirus. Anzitutto, vogliamo sottolineare che abbiamo sempre avuto la volontà di ridurli, perché sappiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale e siamo sempre stati i primi ad andare in aiuto del club quando ci è stato chiesto. E molte volte l’abbiamo fatto di nostra iniziativa, quando abbiamo ritenuto che fosse importante. Siamo sorpresi che ci sia stato qualcuno all’interno del club che abbia voluto metterci pressione, mentre era chiarissimo che cosa avremmo fatto. Se abbiamo atteso qualche giorno è perché eravamo alla ricerca di una formula che aiutasse sia il club che i suoi lavoratori. Per quanto ci riguarda, è ora il momento di annunciare che ci decurteremo lo stipendio del 70%, più altre iniziative per arrivare a coprire il 100% dei compensi di chi lavora nel club, fino a quando non terminerà questa emergenza”.

Con questo comunicato sui profili social, la stella del Barcellona Leo Messi ha comunicato la decisione assunta dai calciatori blaugrana: decurtarsi il 70% dello stipendio per via del campionato fermo a causa del Coronavirus. Una scelta molto simile, seppur diversa nella forma, a quella della Juventus di qualche giorno fa.

