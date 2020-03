Buffon: “Da piccolo tifavo Juve, Trapattoni era il mio idolo e quando è andato all’Inter ho tentennato…”

Non si finisce mai di scoprire cosa nascondono i nostri idoli. Si pensa sempre di sapere tutto, ma si finisce per sapere “quasi” tutto. Buffon, infatti, nel nuovo format di Jtv “A casa con la Juve”, si è lasciato andare ad una confessione inedita: “Da piccolo tifavo Juve. Da bimbo andavo a Udine dai miei zii, che erano juventini. Trapattoni è diventato il mio idolo e quando è andato all’Inter ho tentennato, simpatizzavo anche per loro. A 12 anni però sono diventato tifoso del Genoa”.

“Come passo il tempo in questi giorni di quarantena? Mi diletto ai fornelli e me la cavo: quando c’è l’esigenza so spadellare. La mia ricetta è penne al sugo e tonno: la perfeziono da 25 anni. Ho rivisto ‘Le ali della Libertà’ e sto rileggendo ‘Intervista col potere’, poi guardo ‘Peppa Pig’ con mio figlio”.