Cagliari, arriva l’ufficialità: Rolando Maran non è più l’allenatore rossoblu

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Rolando Maran non è più l’allenatore del Cagliari. Fatale all’ormai ex tecnico dei sardi la rocambolesca sconfitta interna di domenica conto la Roma, arrivata al culmine di un cammino recente molto negativo e decisamente in controtendenza rispetto a quello del girone d’andata. Di seguito la breve nota apparsa sul sito ufficiale rossobu.

“Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna”.