Cairo: “Il campionato è finito, non si può andare oltre giugno. Scudetto? Non va assegnato”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, continua a mantenere la sua posizione in merito alla ripresa dei campionati. Il suo intervento a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio 1.

“Per me il campionato è finito. A Wuhan hanno cominciato le misure restrittive il 25 gennaio e le toglieranno credo l’8 aprile, sono due mesi e mezzo di stop. Per noi, con due mesi di sosta, si ripartirebbe a fine maggio, sempre che non serva più tempo. Per le squadre vorrebbe dire cominciare ad allenarsi a fine maggio e quindi iniziare le partite a fine giugno, giocare a luglio e agosto. Poi dare un mese di vacanza, un mese per allenarsi e ripartire per il prossimo campionato non prima di novembre. Non si può fare. Scudetto? Non andrebbe assegnato perché il campionato non è finito e ci sono tre squadre in fazzoletto. Non ho sentito neanche Andrea Agnelli dire che andrebbe assegnato”.