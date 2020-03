Calciomercato Lazio, Lotito batte 5 colpi: può nascere una squadra stellare [NOMI e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO LAZIO – E’ già una Lazio da scudetto, ma che si prepara a rinforzarsi ancora di più per la prossima stagione. In attesa dell’evolversi della situazione Coronavirus, cresce la consapevolezza della squadra di Simone Inzaghi di poter conquistare lo scudetto. Gli ultimi risultati hanno portato grande entusiasmo anche al presidente Lotito che è pronto a rinforzare la squadra. Forse come mai successo da quando guida il club biancoceleste. Secondo quanto quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, il numero uno biancoceleste prepara 5 colpi.

LA DIFESA – Acerbi, Luiz Felipe e Radu sono i punti fermi. Patric merita la conferma, mentre la posizione di Bastos è in bilico. Sono prevedibili due innesti, uno può essere a sorpresa e porta il nome di Nacho del Real Madrid.

CENTROCAMPO – Tre colpi totali per la mediana. Già preso Escalante dell’Eibar. Poi servirà un altro centrale ed un’alternativa sulla sinistra, previsti i ritornI di Berisha e Badelj.

ATTACCO – Il sogno rimane il calciatore del Chelsea Oliver Giroud, pronto un triennale da 3,5 milioni di euro. Ed infine c’è un ritorno di fiamma: Memphis Depay del Lione.