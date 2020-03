Calciomercato Torino, individuato il sostituto di Sirigu [NOME e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO TORINO – Stagione veramente negativa per il Torino, la situazione è ancora incerta anche considerando l’emergenza Coronavirus. Per il momento la Serie A si è dovuta fermare, l’obiettivo è quella di contenere l’epidemia. Poi verranno prese tutte le decisioni del caso. Si pensa anche al futuro, ed il club granata ha intenzione di anticipare i tempi per la prossima stagione. Si è messo in mostra il portiere Salvatore Sirigu, l’estremo difensore si è confermato come uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. Difficile resistere all’assalto delle big, per questo motivo i granata si sarebbero messi alla ricerca del sostituto. Il nome è quello di Simone Scuffet, calciatore dello Spezia in prestito dall’Udinese. Già da qualche anno è considerato come un grandissimo talento, poi la crescita si è un pò fermata. Aspetta una nuova grande occasione.