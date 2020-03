Caos Psg: “i compagni ignorano Icardi, l’attaccante prepara la vendetta”

Si era presentato con il botto ed a suon di gol, adesso l’idillio sembra essere già finito. Stiamo parlando di Mauro Icardi, l’impatto con il campionato francese era stato veramente devastante. Ma adesso qualcosa si è rotto. Diversi i fattori alla base del momento di nervosismo: qualche screzio con l’allenatore Tuchel, le voci sull’interesse della Juventus che potrebbe pensare ad un nuovo assalto la prossima estate e la festa organizzata con Cavani e Di Maria due giorni prima della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ma anche e soprattutto, come riporta l’Equipe, il rapporto con alcuni compagni come Mbappé e Neymar. Il giornale svela un retroscena, l’ex Sampdoria sarebbe seccato dal fatto che sia Neymar che Mbappé gli servano pochissimi palloni.

Nel dettaglio un episodio fa molto discutere. Durante la partita contro il Sant’Etienne, l’argentino avrebbe ricevuto zero palloni da Neymar e Mbappé, che invece fra loro si sarebbero scambiati più di 30 passaggi. Ed adesso Icardi per ripicca avrebbe deciso in modo evidente di diminuire il suo impegno in fase difensiva e di non aiutare la squadra.