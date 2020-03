Coronavirus, 9 calciatori licenziati: recapitata lettera di rescissione del contratto [NOME e DETTAGLI]

Alcuni calciatori sono stati licenziati a causa del Coronavirus. E’ quanto successo anche all’ex Roma, Seydou Doumbia che fa parte del 9 giocatori del Sion allontanati. Il club del massimo campionato svizzero avrebbe preso questa decisione come conseguenza all’emergenza. La notizia è stata riportata dal sito del quotidiano svizzero di lingua tedesca “Blick”. I calciatori costretti ad andare via sono stati: Pajtim Kasami, Johan Djourou, Alex Song, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Seydou Doumbia, Mickael Facchinetti, Christian Zock e Birama Ndoye. Tutti hanno ricevuto la lettera di risoluzione del contratto senza preavviso. Precedentemente era stata recapitata una comunicazione in cui si chiedeva la riduzione dei compensi, la risposta non è arrivata nei termini previsti e per questo si è deciso di procedere con il licenziamento. I giocatori preparano la difesa, come conferma l’associazione svizzera dei calciatori: “Ci aspettiamo che questi licenziamenti abusivi vengano revocati immediatamente e che venga aperta una discussione sulle possibili alternative”,