Coronavirus, allenatore viola la quarantena per andare ad una festa: arrestato [NOME e DETTAGLI]

Avrebbe violato la quarantena imposta dal suo paese fino al 12 aprile per andare ad una festa in una villa: beccato dalla polizia, è stato arrestato. Finisce nei guai Nolberto Solano, allenatore della nazionale under 23 del Perù, assistente del c.t ed ex calciatore di Newcastle, Aston Villa e West Ham. Sono stati i vicini della villa a chiamare la polizia di Lima, trovando lui insieme ad altro persone.

Solano ha negato al Newcastle Chronicle: “Ero a 200 metri da casa mia. Sono andato con la mia signora a pranzo con i bambini. C’erano cinque persone. Siamo dovuti andare alla stazione di polizia perché qui tutti vengono trattati allo stesso modo. Ci hanno chiesto cosa stavamo facendo e io ho detto che non era una festa. Ma solo un incontro tra amici”.