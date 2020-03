Coronavirus, l’annuncio del premier Conte: “Aiuti ai comuni e buoni spesa alle persone bisognose”

“Abbiamo lavorato per varare un provvedimento di grande urgenza, coinvolgendo i comuni che sono le prime sentinelle per le necessità dei cittadini. Ho firmato un DPCM di quattro miliardi e trecento milioni da girare ai comuni. Con un’ordinanza della Protezione Civile aggiungiamo 400 milioni da utilizzare per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Confidiamo che già dall’inizio della settimana prossima i sindaci siano in grado di erogare i buoni spesa alle persone bisognose. Nessuno deve sentirsi da solo. Favoriamo anche le donazioni, senza tassare la solidarietà, chiediamo il 5 o il 10% di sconto per chi acquista con questi buoni spesa”. E’ l’annuncio del premier Giuseppe Conte alla popolazione per affrontare l’emergenza Coronavirus.