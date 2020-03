Coronavirus, esposto del Codacons per i tamponi: “corsia preferenziale ai calciatori”

L’Italia sta lottando contro l’emergenza Coronavirus, alcuni calciatori del campionato di Serie A sono risultati positivi. Per tutti i giocatori della Juventus è stato effettuato il tampone, ma anche per quelli delle altre squadre. Questo ha portato motivo di discussione, tanto che c’è stato un esposto del Codacons.

“Da più parti si segnala la difficoltà dei cittadini di sottoporsi al tampone in caso di sospetto contagio. Difficile riuscire a contattare i numeri messi a disposizione dalle autorità sanitarie, e quando si riesce a parlare con qualcuno la richiesta del test viene spesso negata. Questo non succede però a calciatori, vip e personalità varie, che in queste ore stanno comunicando l’esito degli esami cui si sono sottoposti, dimostrando l’esistenza di una corsia preferenziale in loro favore. Anche giornalisti come Bruno Vespa hanno chiesto e ottenuto il tampone, che è stato realizzato in tempi record.

Eppure di fronte all’emergenza tutti i cittadini devono essere considerati allo stesso modo dalle autorità sanitarie.

Per tale motivo il Codacons presenta oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, chiedendo di aprire una indagine per la fattispecie di abuso d’ufficio, acquisendo le dichiarazioni del primario di Medicina dell’ospedale di Magenta, Nicola Mumoli”.