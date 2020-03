Coronavirus, Gabbiadini: “sono guarito, ma i primi 14 giorni non sono stato bene”

Arrivano anche buone notizie ai tempi del Coronavirus. Uno dei primi calciatori a risultare positivo al tampone è stato Manolo Gabbiadini, adesso l’attaccante della Sampdoria è guarito. “Scusate per i capelli, come Mattarella anche io non posso andare dal barbiere”. Inizia così il video dell’ex Napoli ai microfoni di Sky Sport 24.

“Ora le forze sono tornate e mi sto allenando con continuità da un paio di settimane. Nei primi 14 giorni, invece, non stavo bene e non mi sentivo in forma. Ho preferito evitare. Sintomi? Per fortuna sono stati leggeri, ho avuto febbre per un giorno e tosse forte per altri 4 o 5. Ora sono negativo, ma per esserne certo dovrò fare un secondo tampone. Ho ricevuto tanti messaggi su Whatsapp, più di 300, in particolare da miei ex allenatori”.

LA LETTERA ALLA CITTA’ DI BERGAMO- “Sono rimasto molto colpito. Pensavo che dovevamo fare tutti qualcosa, specie noi calciatori che abbiamo più visibilità”.

“Noi come Sampdoria stiamo sostenendo il San Martino di Genova, ma l’appello va a tutti gli italiani: aiutate gli altri ospedali, ne hanno davvero bisogno”.