Coronanirus, l’intervento di 14 club di calcio: gli stadi si trasformano in ospedali

Anche il mondo del calcio si è adeguato all’emergenza Coronavirus, i campionati si sono fermati e si stanno prendendo tutte le misure per provare ad uscire dal periodo di difficoltà. L’epidemia sta contagiando anche il Sudamerica, e per questo motivo anche i club si sono mobilitati. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ in Brasile e Argentina alcune squadre hanno messo a disposizione del sistema sanitario nazionale i rispettivi centri sportivi e stadi. In particolar modo lo stadio di San Paolo può rappresentare una soluzione importante per primo soccorso in caso di necessità. I contagi aumentano giorno dopo giorno e quindi si rischia il collasso, per questo motivo anche i club si sono attivati mettendo a disposizione alcune strutture: dal Santos al Corinthians e al San Paolo, fino al Boca, al San Lorenzo e al Newell’s, in totale hanno partecipato in 14.