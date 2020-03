Coronavirus, Jovic e Ninkovic sotto accusa: la risposta dei due calciatori

In mattinata è circolata una notizia che ha fatto molto discutere. Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti due calciatori. Uno è Luka Jovic, l’attaccante del Real Madrid, l’altro è Nikola Ninkovic dell’Ascoli. L’accusa è quella di aver violato l’autoisolamento imposto dalle rispettive società. Anziché rimanere a casa, rispettivamente in Spagna e in Italia, sarebbero tornati in Serbia non rispettando le norme e venendo quindi denunciati dalle autorità competenti. Adesso sono arrivate le risposte.

L’attaccante bianconero Nikola Ninkovic dalla Serbia fa sapere: “Sono con la mia famiglia, non è successo assolutamente nulla di quanto riportato dai media. Sono a casa per il periodo di quarantena necessaria per chi rientra dall’Italia”.

Risponde alle accuse anche Jovic. “Sono davvero triste di essere stato il tema principale in questi ultimi giorni in questi tempi complicati per tutti, specialmente per gli eroi che sono i medici e tutto il personale medico. Il tampone fatto in Spagna mi ha dato risultato negativo, quindi, in accordo con il mio club, ho deciso di fare ritorno in Serbia per essere vicino alla mia famiglia e alla mia gente. Quando sono arrivato a casa mi sono di nuovo sottoposto a tampone, ancora una volta negativo. Mi spiace per chi non svolge correttamente il proprio lavoro, dando informazioni sbagliate sul mio conto. Forza Serbia, resistiamo uniti”.