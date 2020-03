Coronavirus, Klopp perde le staffe con un giornalista: “Proprio tu parli di contagi…”

Conferenza stampa della vigilia per Jurgen Klopp. Il suo Liverpool riceverà domani sera l’Atletico Madrid ad Anfield per tentare di ribaltare l’1-0 subìto in Spagna all’andata. Inevitabile parlare anche di Coronavirus, ma alla domanda del giornalista (“Non avete paura dei contatti fisici in questo periodo?”) l’allenatore tedesco ha perso le staffe: “Il calcio è solo un gioco. Tu sei di Madrid? Questo è il tipo di cose che non mi piacciono: tu mi fai questa domanda, ma hai preso un aereo per venire da Madrid a Liverpool. Non possiamo risolvere i problemi con il calcio. Il tuo lavoro è quello di trasportare informazioni e spero tu lo faccia meglio di come poni le domande. Mi fai arrabbiare se mi dai la sensazione che io ho un problema che tu non hai. Abbiamo tutti lo stesso problema“.