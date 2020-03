Coronavirus, il premier Conte: “Chiuse altre attività commerciali. Gli effetti di questi sacrifici li vedremo tra un paio di settimane”

Quest’oggi l’OMS ha dichiarato ufficialmente la pandemia globale per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Nel frattempo, in Italia, è salito ancora di più il numero dei morti: nella giornata odierna ben 196, con oltre 10 mila contagiati totali.

Il Premier Giuseppe Conte, in seguito agli ultimi aggiornamenti, ha parlato in conferenza stampa: “Vi ringrazio, so che state cambiando le vostre abitudini. Ma sappiate che l’Italia sta dando prova di essere una grande nazione, unita e responsabile. In questo momento tutti ci guardano. Stiamo reagendo con grande forza”.

“Ho fatto un patto con la mia coscienza. Al primo posto c’è la salute di tutti. L’Italia rimarrà sempre una zona unica ma serve un passo in più. Chiudono tutte le attività commerciali, con la possibilità di servizio a domicilio, chiudono parrucchieri e centri estetici. Restano chiusi i reparti aziendali non utili alla produzione. Restano attivi i servizi postali, bancari e dei trasporti, sempre nel rispetto di tutte le norme”.

“Dobbiamo limitare gli spostamenti ancora più di prima. L’effetto di questi nostri sforzi lo vedremo tra un paio di settimane, non domani. Se i numeri dovessero continuare a crescere in questi giorni, e non è improbabile, non vuol dire che dovremo affrettarci ad adottare nuove misure. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo tutti più in fretta da questa situazione. Ogni individuo si sta giovando dei propri e degli altrui sacrifici. Rimaniamo più distanti oggi per abbracciarsi domani”.