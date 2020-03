Coronavirus, la proposta di Mazzola: “I calciatori si decurtino lo stipendio del 5% per destinarlo agli ospedali”

“Cosa potrebbero fare i calciatori per l’emergenza Coronavirus? Decurtarsi lo stipendio del 5%. Motivo? Per destinarlo alla ricerca, agli ospedali”. La proposta giunge direttamente da chi calciatore, e anche a grandi livelli, c’è stato: ovvero Sandro Mazzola. L’ex Inter ha parlato a ‘Un Giorno da Pecora’ dell’emergenza epidemica lanciando un appello rivolto ai giocatori. “Secondo me – prosegue – bisognerebbe fermare il campionato, giocare ancora è un pericolo secondo me. Anche Balotelli d’accordo? Che dica una cosa giusta anche lui è strano ma ha ragione stavolta…”