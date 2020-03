Coronavirus, Rugani positivo: “avrete letto la notizia…”

“Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”. Con questo messaggio pubblicato su Instagram il difensore della Juventus Daniele Rugani ha confermato di essere risultato positivo al Coronavirus. Adesso si aprono scenari clamorosi anche per il mondo del calcio, a partire dalla sfida di Champions League contro il Lione che sicuramente non si disputerà.