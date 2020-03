Il Coronavirus stravolge la Serie A: il TABELLONE delle partite e la GUIDA con tutte le DATE delle gare rinviate

L’emergenza Coronavirus condiziona, inevitabilmente il calcio italiano. In particolare è il campionato di Serie A ad essere stravolto. E’ stato deciso di disputare tutti gli eventi sportivi a porte chiuse fino al 4 aprile. Il numero di contagiati e vittime sale di giorno in giorno, diventando sempre più drammatico. L’epidemia si estende ed ha raggiunto, con gli ultimi casi in Valle d’Aosta, tutte le Regioni italiane. Abbiamo nuovi casi e, purtroppo, nuove morti ogni ora. Il calcio, almeno per ora, va avanti. E’ notizia di poco fa la disputa nel weekend dei recuperi della ventiseiesima giornata di Serie A. Andiamo a vedere nel dettaglio le ultime decisioni e come si presentano i calendari.

Sono stati definiti date e orari dei sei recuperi della ventiseiesima giornata di Serie A, che dovrebbero andare in scena nel weekend. Tutte le gare si giocheranno, ovviamente, a porte chiuse per via del decreto governativo sul Coronavirus.

Oltre ai recuperi della ventiseiesima giornata, la Lega di Serie A ha comunicato anche importanti novità sulle quattro partite della venticinquesima giornata rinviate sempre a causa dell’allarme Coronavirus. In particolare Verona-Cagliari e Torino-Parma, inizialmente programmate per mercoledì 11 marzo, si giocheranno invece una settimana dopo. E lo stesso giorno verrà recuperato anche Atalanta-Sassuolo. Resta invece ancora da trovare una data utile per il recupero di Inter-Sampdoria.

Prossimo turno Serie A: il programma del recupero della 26ª giornata

Decisioni ufficiali

Parma-SPAL: 8 marzo ore 12.30 (porte chiuse)

Milan-Genoa: 8 marzo ore 15 (porte chiuse)

Sampdoria-Verona: 8 marzo ore 15 (porte chiuse)

Udinese-Fiorentina: 8 marzo ore 18 (porte chiuse)

Juventus-Inter: 8 marzo ore 20.45 (porte chiuse)

Sassuolo-Brescia: 9 marzo ore 18,30 (porte chiuse)

Recupero delle partite rinviate nella 25ª giornata

Decisioni ufficiali

Verona-Cagliari (18 marzo ore 15.00)

Torino-Parma (18 marzo ore 18.30)

Atalanta-Sassuolo (18 marzo, orario da stabilire)

In questo caso, Fiorentina-Sassuolo – in programma da calendario venerdì 20 marzo – verrebbe posticipata al 22 con una gara prevista domenica che verrebbe anticipata a venerdì. Da considerare, comunque, il cammino in Champions League della squadra di Gasperini.

Decisioni non ufficiali

Inter-Sampdoria (più date proposte, diverse soluzioni in base al cammino in Coppa Italia o Europa League)

Qualora l’Inter non dovesse passare in finale di Coppa Italia, il 20 maggio potrebbe essere una data utile. A meno che non venga posticipata anche la data della semifinale di ritorno.

Qualora l’Inter non dovesse superare gli ottavi di finale di Europa League, la prima data utile diventerebbe l’8 aprile.

Qualora l’Inter dovesse arrivare sia in finale di Coppa Italia che in finale di Europa League, l’unica data disponibile sarebbe il 30 maggio (sempre a patto che la Coppa Italia non venga posticipata), ma a campionato finito e con gli Europei all’orizzonte. Tra turni infrasettimanali di Serie A, Coppa Italia ed Europa League, infatti, il calendario di marzo, aprile e maggio diventerebbe tutto occupato.

L’intera 27ª giornata del campionato di Serie A, in programma per questo weekend, slitta al 13 maggio. Queste le partite in programma.

Genoa-Parma

Torino-Udinese

Atalanta-Lazio

Spal-Cagliari

Fiorentina-Brescia

Inter-Sassuolo

Verona-Napoli

Bologna-Juventus

Roma-Sampdoria

Lecce-Milan

Ritorno semifinali Coppa Italia

Decisioni ufficiali

Juventus-Milan, inizialmente in programma per mercoledì 4 marzo alle 20.45, è stata rinviata a data da destinarsi.

Napoli-Inter, inizialmente in programma per giovedì 5 marzo alle 20.45, è stata rinviata a data da destinarsi.

Ipotesi

Oggi si è fatta avanti l’idea di poter disputare la finale in agosto, in stile Super Coppa, oppure di mettere in scena una sorta di mini torneo estivo a 4 tra le semifinaliste.