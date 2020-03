Coronavirus, Shinzo Abe conferma: “Il Cio è d’accordo a rinviare le Olimpiadi nel 2021”

“Il Cio è d’accordo a posticipare di un anno le Olimpiadi di Tokyo“, è quanto emerge dall’incontro tra il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il presidente del Cio Bach, come riferisce l’emittente giapponese NHK. A questo punto non resta che attendere la decisione ufficiale del Cio: le olimpiadi di Tokyo non si giocheranno quest’estate, ma la prossima.

Questa l’ufficialità del Cio con un comunicato: “I Giochi sono rinviati al 2021, non oltre l’estate, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutti i partecipanti. Manterranno il nome di Giochi olimpici e paralimpici Tokyo 2020”.