Il Coronavirus stravolge la Serie A: il TABELLONE delle partite e la GUIDA con tutte le DATE delle gare rinviate

L’emergenza Coronavirus continua a mietere vittime. Il nostro paese è uno di quelli maggiormente colpiti nel mondo. Ieri la situazione si è ulteriormente aggravata, con oltre 500 nuovi contagiati e 27 morti, ma anche 11 guarigioni per un totale di 160. Tutto questo ha comportato anche l’assunzione di drastiche decisioni per quanto riguarda il calcio italiano. Ieri il Governo ha proposto lo stop per 30 giorni a tutte le manifestazioni sportive. In giornata si avrà una risposta: sospensione dei campionati per un mese o tutte le partite a porte chiuse. Nel frattempo, tra scelte ufficiali ed ipotesi, ecco come si presenta il calendario italiano al momento tra Serie A e Coppa Italia.

Ritorno semifinali Coppa Italia

Decisioni ufficiali

Juventus-Milan, inizialmente in programma per oggi, mercoledì 4 marzo alle 20.45, è stata rinviata a data da destinarsi

Decisioni in attesa di ufficialità

Napoli-Inter, in programma per domani, giovedì 5 marzo alle 20.45, dovrebbe essere rinviata a data da destinarsi. Si attende l’ufficialità.

In entrambi i casi rimane tantissima incertezza circa la data del recupero. A parte il Milan, che ha un calendario più ‘leggero’ per via dell’assenza dalle coppe europee, le altre tre squadre sono impegnate in campo internazionale.

Prossimo turno Serie A: 27ª giornata, programma ufficiale (ad oggi)

Genoa-Parma (7 marzo ore 15.00)

Torino-Udinese (7 marzo ore 15.00)

Atalanta-Lazio (7 marzo ore 18.00)

Spal-Cagliari (7 marzo ore 20.45)

Fiorentina-Brescia (8 marzo ore 12.30)

Inter-Sassuolo (8 marzo ore 15.00)

Verona-Napoli (8 marzo ore 15.00)

Bologna-Juventus (8 marzo ore 18.00)

Roma-Sampdoria (8 marzo ore 20.45)

Lecce-Milan (9 marzo ore 20.45)

Il Governo ha proposto ieri lo stop per 30 giorni di tutte le manifestazioni sportive, oggi si saprà se il campionato verrà sospeso o se le partite si giocheranno senza pubblico.

Recupero delle partite rinviate nella 25ª giornata

Decisioni ufficiali

Verona-Cagliari (11 marzo ore 15.00)

Torino-Parma (11 marzo ore 18.30)

Decisioni non ufficiali, ipotesi al vaglio

Atalanta-Sassuolo (18 marzo, orario da stabilire)

In questo caso, Fiorentina-Sassuolo – in programma da calendario venerdì 20 marzo – verrebbe posticipata al 22 con una gara prevista domenica che verrebbe anticipata a venerdì. Da considerare, comunque, il cammino in Champions League della squadra di Gasperini.

Inter-Sampdoria (più date proposte, diverse soluzioni in base al cammino in Coppa Italia o Europa League)

Qualora l’Inter non dovesse passare in finale di Coppa Italia, il 20 maggio potrebbe essere una data utile. A meno che la semifinale di ritorno si giochi prima e non venga posticipata anch’essa.

Qualora l’Inter non dovesse superare gli ottavi di finale di Europa League, la prima data utile diventerebbe l’8 aprile.

Qualora l’Inter dovesse arrivare sia in finale di Coppa Italia che in finale di Europa League, l’unica data disponibile sarebbe il 30 maggio, ma a campionato finito e con gli Europei all’orizzonte. Tra turni infrasettimanali di Serie A, Coppa Italia ed Europa League, infatti, il calendario di marzo, aprile e maggio diventerebbe tutto occupato.

Recupero delle partite rinviate nella 26ª giornata

Decisioni ufficiali

Milan-Genoa (13 maggio ore 18.00) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Parma-Spal (13 maggio ore 18.00) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Sassuolo-Brescia (13 maggio ore 18.00) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Udinese-Fiorentina (13 maggio ore 18.00) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Juventus-Inter (13 maggio ore 20.45) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Sampdoria-Verona (13 maggio ore 20.45) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Decisioni non ufficiali, ipotesi al vaglio

Sampdoria-Verona (7 marzo ore 20.45)

Udinese-Fiorentina (8 marzo ore 20.45)

Milan-Genoa ( 9 marzo ore 18.30)

Parma-Spal (9 marzo ore 18.30)

Sassuolo-Brescia (9 marzo ore 18.30)

Juventus-Inter (9 marzo ore 20.30)