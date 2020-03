Il Coronavirus stravolge la Serie A: il TABELLONE delle partite e la GUIDA con tutte le DATE delle gare rinviate

L’emergenza Coronavirus è sempre più evidente e ha portato pesanti conseguenze anche al mondo del calcio. E’ stato deciso di disputare tutti gli eventi sportivi a porte chiuse fino al 4 aprile. La situazione anche in Italia è delicata. Oggi sono morte altre 28 persone, nuovo record dall’inizio dell’epidemia. C’è il primo morto in Puglia, oltre a 17 nuove vittime in Lombardia, 5 in Emilia Romagna, 3 in Veneto e 2 nelle Marche. Il bilancio complessivo è di 107 vittime accertate. Oggi sono anche guarite 116 persone, portando il numero complessivo dei guariti a 276. Il dato totale delle persone contagiate è di 3.007. Attualmente in Italia ci sono quindi 2.703 persone infette: di queste, 1.064 sono in isolamento domiciliare, 1.344 sono ricoverati con sintomi, 295 sono ricoverati in terapia intensiva. Nel frattempo, tra scelte ufficiali ed ipotesi, ecco come si presenta il calendario italiano al momento tra Serie A e Coppa Italia.

Ritorno semifinali Coppa Italia

Decisioni ufficiali

Juventus-Milan, inizialmente in programma per oggi, mercoledì 4 marzo alle 20.45, è stata rinviata a data da destinarsi.

Napoli-Inter, in programma per domani, giovedì 5 marzo alle 20.45, è stata rinviata a data da destinarsi.

Prossimo turno Serie A: il programma del recupero della 26ª giornata

Sampdoria-Verona: 7 marzo ore 20.45 (porte chiuse)

Milan-Genoa: 8 marzo ore 12.30 (porte chiuse)

Parma-SPAL: 8 marzo ore 15 (porte chiuse)

Sassuolo-Brescia: 8 marzo ore 15 (porte chiuse)

Udinese-Fiorentina: 8 marzo ore 18 (porte chiuse)

Juventus-Inter: 8 marzo ore 20.45 (porte chiuse)

Recupero delle partite rinviate nella 25ª giornata

Decisioni ufficiali

Verona-Cagliari (11 marzo ore 15.00)

Torino-Parma (11 marzo ore 18.30)

Decisioni non ufficiali

Atalanta-Sassuolo (18 marzo, orario da stabilire)

In questo caso, Fiorentina-Sassuolo – in programma da calendario venerdì 20 marzo – verrebbe posticipata al 22 con una gara prevista domenica che verrebbe anticipata a venerdì. Da considerare, comunque, il cammino in Champions League della squadra di Gasperini.

Inter-Sampdoria (più date proposte, diverse soluzioni in base al cammino in Coppa Italia o Europa League)

Qualora l’Inter non dovesse passare in finale di Coppa Italia, il 20 maggio potrebbe essere una data utile. A meno che la semifinale di ritorno si giochi prima e non venga posticipata anch’essa.

Qualora l’Inter non dovesse superare gli ottavi di finale di Europa League, la prima data utile diventerebbe l’8 aprile.

Qualora l’Inter dovesse arrivare sia in finale di Coppa Italia che in finale di Europa League, l’unica data disponibile sarebbe il 30 maggio, ma a campionato finito e con gli Europei all’orizzonte. Tra turni infrasettimanali di Serie A, Coppa Italia ed Europa League, infatti, il calendario di marzo, aprile e maggio diventerebbe tutto occupato.

La 27ª giornata del campionato di Serie A, in programma per questo weekend slitta alla prossima settimana.