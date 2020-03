Coronavirus, Szczesny sulla positività dei compagni: “notizia triste, per fortuna nessuno aveva sintomi gravi”

Tre calciatori della Juventus sono risultati positivi al Coronavirus, si tratta del difensore Rugani, del centrocampista Matuidi e dell’attaccante Dybala. Anche gli altri sono stati sottoposti a tampone: tutti negativi. Wojciech Szczesny ha parlato a Sky Sport della situazione: “Sono passate due settimane dall’inizio della quarantena. Sono da solo perchè la mia famiglia è tornata in Polonia. Non è un periodo semplice. Dormo molto, ma mi alleno ogni giorno per farmi trovare pronto alla ripresa del campionato”. Sulla positività dei calciatori della Juventus: “E’ stata una notizia triste, ma per fortuna nessuno aveva sintomi gravi. L’unica soluzione è restare a casa”.