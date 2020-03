Coronavirus, Tiziano Crudeli preoccupato: “ho paura per me e per i miei cari”

L’emergenza Coronavirus ha messo preoccupazione un pò a tutti, anche ad uno sempre esuberante come Tiziano Crudeli. Il tifoso del Milan è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. “C’è molta preoccupazione in tutto il paese, dobbiamo rispettare le regole e i consigli che ci vengono dati da Governo e comunità scientifica”.

“Principalmente dobbiamo restare tutti a casa, non dobbiamo uscire se non per i motivi espressamente previsti dal decreto, come ad esempio le principali necessità. Io lavoro con la mia emittente, certo, ma lo faccio rigorosamente da casa. Uscire adesso potrebbe essere un problema grande per la salute pubblica. Lo ammetto, sono un po’ preoccupato, ho paura per me e per i miei cari”.