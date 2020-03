Coronavirus, l’Udinese in quarantena: il comunicato del club friulano

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, positivo al Coronavirus. In seguito alla notizia, l’Udinese ha messo in quarantena l’intera squadra poiché i friulani erano stati gli avversari dei viola nell’ultimo turno di campionato: “Udinese Calcio comunica che, alla luce del caso di positività al Covid-19 di un calciatore della Fiorentina, i giocatori della prima squadra, resteranno in autoisolamento presso le proprie abitazioni fino al 22 marzo. Di conseguenza, per tale periodo, permarrà la sospensione di ogni attività della prima squadra”, il comunicato apparso sul sito ufficiale dell’Udinese.