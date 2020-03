Coronavirus, il gesto da applausi del presidente dell’Inter dopo le ultime polemiche

Negli ultimi giorni si è parlato molto del presidente dell’Inter Zhang, il numero uno nerazzurro si è infuriato contro la Lega Serie A e Dal Pino in seguito alla gestione del Coronavirus. Adesso è stato protagonista di un grande gesto. E’ stata annunciata all’Ansa la donazione di 100.000 euro al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” di Milano, diretto dal prof. Massimo Galli. “L’Inter – spiega il n.1 nerazzurro – ha un legame indissolubile con la città di Milano ed è orgogliosa della dedizione con cui tutto il personale del Ospedale Sacco sta facendo fronte alla eccezionalità della situazione. Fin dall’avvio dell’emergenza Coronavirus abbiamo seguito con particolare attenzione e apprensione l’evoluzione della situazione, sia come club sia come azionista, rimarcando in tutte le sedi come l’unica priorità fossero la salute pubblica e la sicurezza. È per questo motivo che FC Internazionale Milano sente il dovere di sostenere l’Ospedale Sacco”.