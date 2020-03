“Incontrai Ronaldo, beveva e fumava. Gli chiesi una foto, ma non mi riconobbe”: l’ex attaccante racconta

Ronaldo il ‘Fenomeno’ è stato senza dubbio uno dei giocatori più forti nella storia del calcio. Ma qualche vizio ce l’ha sempre avuto, accentuato ancor di più una volta appese le scarpe al chiodo. Donne, alcool e fumo che tornano in un aneddoto raccontato al ‘Daily Mail’ dall’ex attaccante inglese Peter Crouch: “L’ho incontrato una volta, ero in vacanza a Ibiza e l’ho visto sulla spiaggia. Era impegnato a passare bottiglie di birra e aveva un posacenere in equilibrio sullo stomaco. Ogni volta che finiva il suo drink, la top model che era con lui gliene portava un altro”.

Quando uno si trova di fronte una leggenda di questo sport viene spontaneo chiedergli una foto. E così fece anche Crouch: “Non potevo rinunciare alla possibilità di avere una foto con lui, quindi sono andato da lui. Speravo mi dicesse: ‘Oh, sei Crouch!’, ma in realtà non aveva idea di chi fossi. La foto è stata scattata e sono andato via, lui non si è proprio reso conto che ero un calciatore”. Un sogno fare una foto con Ronaldo, nonostante non l’abbia riconosciuto: “Non sono sicuro che i nostri stili sarebbero stati compatibili, ma giocare 90 minuti con lui mi avrebbero reso felice”.