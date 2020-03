“Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io”: il fuorionda di Mattarella spopola sul web [VIDEO]

Sergio Mattarella ha avuto un imprevisto mentre provava il discorso da fare alla nazione. Durante le registrazioni con il team di ripresa del Quirinale, per il canale ufficiale Youtube, il Presidente della Repubblica si è prima inceppato per un colpo di tosse, poi è stato protagonista di un curioso e divertente siparietto. A chi gli chiede di sistemare il ciuffo, il capo di Stato risponde come se fosse uno qualunque, uno di noi (e lo è). Pettinandosi con le mani, Mattarella replica: “Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanch’io”. L’interlocutore è probabilmente Giovanni Grasso, portavoce del Quirinale. Uno spezzone che forse non doveva andare in onda, ma ripreso da diverse emittenti e che mostra come siamo tutti sulla stessa barca e remando forte e insieme ne usciremo. In basso il VIDEO.

“Non vado dal barbiere nemmeno io” Il fuorionda di Mattarella e il momento esatto in cui crolla ogni residua certezza pic.twitter.com/5cYtjfoyb1 — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) March 27, 2020