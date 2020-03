Esonero Maran, ore calde in casa Cagliari: il nome dell’eventuale sostituto

ESONERO MARAN – La sconfitta interna contro la Roma potrebbe costare la panchina all’allenatore Maran. Il Cagliari sta attraversando un momento di vera crisi e dopo un ottimo inizio di stagione (con ambizioni di Europa League) la squadra è letteralmente crollata in classifica. La salvezza non è ancora in cassaforte, e per questo motivo la dirigenza starebbe pensando ad un ribaltone in panchina. Maran è legato da un ottimo rapporto con la piazza, ma bisogna salvaguardare il campionato e raggiungere l’obiettivo. Per questo motivo e dopo alcune valutazioni, il Cagliari starebbe riflettendo sull’esonero. Tre i nomi per il sostituto, in pole c’è Andrea Stramaccioni. Le alternative sono Guidolin ed il tecnico della Primavera Max Canzi.