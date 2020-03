La fidanzata di Rugani: “vi dico le condizioni di Daniele, io non sono positiva” [VIDEO]

Il difensore della Juventus Daniele Rugani è stato il primo calciatore di Serie A positivo al Coronavirus. Tutta la Juventus è stata costretta a mettersi in quarantena, così come il presidente Andrea Agnelli. La fidanzata del giocatore juventino, Michela Persico, ha deciso di uscire allo scoperto. Ecco tutte le ultime indicazioni attraverso una Storia Instagram: “io oggi preferivo restare in silenzio per la situazione delicata in cui mi trovo e ci troviamo. Poi ho cambiato idea vedendo un servizio e leggendo tanti commenti. Hanno dato una notizia falsa: io sto bene e non ho nessun sintomo. Mi dispiace poter leggere messaggi di conforto, quando ad oggi sto bene. Dovessero esserci sviluppi in tal senso e ve lo comunico. Io sono a casa, mentre Daniele rimarrà alla Continassa in quarantena per 15 giorni”. In basso ecco il video della fidanzata di Rugani.