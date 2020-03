Fidanzata Rugani, adesso il tampone è positivo: “Ho il Coronavirus ma sto bene” [VIDEO]

Qualche giorno fa, in un video messaggio su Instagram, la fidanzata di Rugani, Michela Persico, ha voluto precisare come stesse bene e non avesse il Coronavirus, rispondendo a qualche notizia che la vedeva invece positiva dopo che il virus aveva colpito il difensore della Juventus.

Adesso invece, a distanza di qualche giorno, ecco la notizia: anche lei è risultata positiva. Lo annuncia sempre sui social ma specifica di essere asintomatica: “Ciao ragazzi ho appena avuto l’esito ma ci tenevo a rassicurarvi sulla mia salute, sto bene ! E a ringraziarvi di cuore per il vostro affetto!!”. Ecco il VIDEO.