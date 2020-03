Futuro Milan: “ridurre il monte ingaggi”, 5 addii eccellenti al termine della stagione

Il campionato di Serie A è fermo per l’emergenza Coronavirus, c’è ancora molta incertezza sulla ripresa dei tornei. Il momento di pausa permette alle squadre di pensare anche al futuro e programmare le strategie. Sono in corso valutazioni in casa Milan. La stagione del club rossonero non può essere considerata all’altezza e tutti sono finiti sul banco degli imputati. Il primo a ‘saltare’ è stato Boban, in bilico anche le posizione di Maldini e Massara, così come sembra molto probabile l’addio dell’allenatore Pioli.

Qualche giorno fa il presidente Scaroni intervistato dal Corriere della Sera aveva confermato la necessità di ridurre il monte ingaggi e mantenere in rosa i calciatori con un’età media di 24 anni. Secondo questi parametri i primi destinati a salutare la prossima estate sono il portiere Donnarumma e l’attaccante Ibrahimovic. Il primo dovrebbe garantire un importante introito in entrata considerando le qualità, il secondo di risparmiare molto sul fronte ingaggi.

Ma ecco i calciatori con stipendio fuori portata per il Milan e che quindi dovrebbero non essere confermati.