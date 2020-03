Infortunio Berardi, tegola Sassuolo: l’attaccante costretto al cambio

INFORTUNIO BERARDI – Si sta giocando l’ultimo match valido per la giornata di Serie A, in un clima veramente insolito (a porte chiuse) in campo la sfida tra Sassuolo e Brescia. Si tratta di una gara importante per la classifica di entrambe, soprattutto per le Rondinelle alla ricerca di punti per la salvezza. I primi 30 minuti hanno anche regalato qualche emozione, poi tegola per i padroni di casa che hanno dovuto fare a meno di Berardi. Il calciatore costretto al cambio per un problema fisico, al suo posto dentro Defrel. Le condizioni dell’attaccante verranno valutate nelle prossime ore.