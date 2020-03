Inter, Di Canio categorico su Eriksen: “Conte non lo voleva, chi è andato a prenderlo? Ecco chi aveva chiesto”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Paolo Di Canio ha detto la sua sul difficile inserimento all’Inter di Christian Eriksen. Arrivato come rinforzo di gennaio per Conte non ha convinto e Di Canio ha un’idea precisa del perché: “Sarà molto difficile per Conte inserire al meglio Eriksen, e infatti Antonio voleva Vidal. Il cileno è un giocatore che rispecchia a pieno l’idea di mezzala di Conte: sa inserirsi, ha gol, ha carattere. Alla fine, è arrivato un giocatore completamente diverso. Il che non vuol dire peggiore, anzi. Lo abbiamo sempre ammirato in Premier League. Quando sta bene fa impazzire, tocca la palla come pochi. Non è solo elegante, è anche concreto. Ma all’Ajax e con Pochettino al Tottenham ha praticato un gioco completamente diverso da quello di Conte. Sarà difficile, perché ad Antonio a centrocampo piacciono giocatori di sostanza che supportino la manovra offensiva. Allora il dubbio è: chi è andato a prenderlo? Noi lo volevamo in Italia per il suo tasso tecnico, ma non è funzionale per Conte. Spero di sbagliarmi”.