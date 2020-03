Inter-Getafe e Siviglia-Roma, adesso che si fa? L’ipotesi dell’Uefa per non alterare il calendario

Poche ore fa la Uefa ha ufficialmente annunciato il rinvio di Inter-Getafe e Siviglia-Roma, il doppio confronto degli ottavi di Europa League, per lo stop ai voli legato all’emergenza Coronavirus. Cosa si farà adesso? L’organo europeo non sembra intenzionato a fermare la competizione, dunque spunta una nuova ipotesi.

A confermarla è il direttore generale del Getafe Clemente Villaverde: “La Uefa sta cercando una soluzione e siamo sicuri che sarà la migliore possibile – le sue parole – L’intenzione è di non alterare eccessivamente la composizione dei calendari e di arrivare al sorteggio della fase successiva col quadro di incontri completato. Visto che tanto Milano come Madrid sono condizionate dal Coronavirus, l’idea è quella di allontanarsi dalle due città. E non è detto che si giochino due sfide, si sta valutando l’ipotesi di una sfida unica per alleggerire i calendari”. Quindi, in poche parole, gara secca, in campo neutro e a porte chiuse, in maniera tale da non avvantaggiare nessuno.