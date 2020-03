Juventus-Inter, Conte: “gli scontri diretti hanno fatto la differenza”

Pesante sconfitta per l’Inter nella sfida scudetto contro la Juventus, adesso per i nerazzurri la corsa al primo posto si complica. Al termine del match intervista di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport: “l’abbiamo persa dopo il primo gol. All’inizio il match è stato equilibrato, il gol di Ramsey ha cambiato il tabellino ma anche a livello psicologico. Non siamo stati bravi e capaci a riprenderla. A livello di personalità dobbiamo crescere. Oggi non possiamo fare dei paragoni con la Juventus, una struttura che si è migliorata anno dopo anno”.

SULLO SCUDETTO – “La differenza con la Juve sono dovute alle sconfitte proprio contro i bianconeri. Siamo stati bravi a rimanere in scia. La sconfitta ci deve aiutare a crescere”.

SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS – “Ci sono delle preoccupazioni, siamo umani. Far finta di niente è molto difficile, e gestire alcune situazioni. Tutti abbiamo delle famiglie, servono delle decisioni per tutelare tutti”.