Lapo Elkann stuzzica l’Inter: “c’è chi parla dal campo e chi vince sul campo”

“Mio nonno diceva “Che vinca la Juve o che vinca il migliore? Sono fortunato, spesso le due cose coincidono” stasera ancora una volta le due cose coincidono. C’è chi parla fuori dal campo e chi VINCE sul campo”. E’ questo il messaggio su Twitter di Lapo Elkan subito dopo la vittoria della Juventus nel match per lo scudetto contro l’Inter. La squadra di Maurizio Sarri ha vinto con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Ramsey e Dybala. Il tweet si riferisce a tutte le polemiche che ci sono state negli ultimi giorni sia sulla data di recupero del big match sia per tutte le ipotesi che sono state fatte in caso di sospensione del campionato. Alla fine si è giocato, e la Juventus ha mandato un chiaro messaggio al campionato.