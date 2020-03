Lecce-Atalanta 2-7, le pagelle di CalcioWeb – Dea sette bellezze, Ilicic da stropicciarsi gli occhi

Lecce-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – L’Atalanta dilaga a Lecce. Finisce 2-7 e la squadra di Gasperini vola a quota 48 punti, sempre più quarta. Partita spettacolare al “Via del Mare”. Partenza sprint, come al solito, della Dea. Dopo un paio di occasioni mancate arriva il vantaggio: è Donati ad infilare la propria porta con un colpo di testa inspiegabile. Il raddoppio è praticamente la fotocopia del primo gol: ancora calcio d’angolo e stavolta è Duvan Zapata ad aprire il suo conto personale del pomeriggio. Il Lecce, però, non muore e continua a sfruttare le sue armi. Saponara inventa un capolavoro per il gol che dimezza le distanze e Donati si riscatta con un bel collo esterno dal limite dell’area a fissare il 2-2 all’intervallo. Nella ripresa entra in campo solo una squadra. Ilicic scherza mezza difesa del Lecce e deposita in rete dopo la respinta di Gabriel su Gosens, Duvan Zapata ne fa altri due in 10 minuti, entrambi con tap-in da pochi passi. Nel finale, Muriel arrotonda ancor più il punteggio ribadendo in rete a porta vuota un suo tiro finito sul palo. Non paga l’Atalanta continua a giocare e trova anche il settimo gol con un bel sinistro di Malinosvkyi.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel 6; Donati 6, Rossettini 4.5, Lucioni 4, Calderoni 5; Majer 5 (63′ Tachtsidis 5), Deiola 5, Barak 5; Saponara 6.5, Mancosu 5 (63′ Shakhov 5); Lapadula 5.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; de Roon 6.5, Caldara 5.5, Palomino 6.5; Hateboer 6.5, Freuler 6.5, Pasalic 6.5, Gosens 6.5; Gomez 7 (69′ Malinovskyi 7); Ilicic 8.5 (73′ Muriel 7), Zapata 9 (85′ Tameze sv).