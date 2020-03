Una luce in un periodo nero: Nouri esce dal coma dopo 3 anni

E’ un momento nero per il mondo e per il calcio, ma arrivano anche buone notizie e che riescono a strappare un sorriso. Abdelhak Nouri è uscito dal coma dopo quasi 3 anni, il calciatore dell’Ajax di origine marocchina è stato colpito da un ictus l’8 luglio del 2017 riportando gravi danni cerebrali, in occasione di una partita amichevole contro il Werder Brema. Il fratello Abderrahim nel programma tv “De Wereld Draait Door” – ha svelato: “Non è più in coma, è a casa, dorme, mangia, aggrotta le ciglia, digerisce bene, ma è molto dipendente e non si alza dal letto. È consapevole di dove si trova ed è importante per lui stare in famiglia. È possibile comunicare con lui, guardiamo anche le partite di calcio e reagisce”.