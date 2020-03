Il calcio piange ancora, addio ad un campione del mondo [NOME e DETTAGLI]

L’Atlético Madrid ha confermato, attraverso i propri canali ufficiali, la morte di José Luis Capon, leggenda del calcio spagnolo che ha militato in prima squadra tra il 1970 e il 1980, con una breve parentesi al Burgos CF. È stato uno dei calciatori a vincere la Coppa Intercontinentale nel 1975 e a laurearsi campione del mondo. Ha anche vinto due campionati di Prima Divisione. Non sono note ancora le cause della morte, anche se pare si tratti di una polmonite. Nessuna conferma sul Coronavirus. E’ il secondo lutto per i Colchoneros nelle ultime ore. Ieri, infatti, la tragica notizia della scomparsa di un giovane calciatore.